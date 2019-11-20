Британцы сочли провалом дебаты Джонсона и его противника

Телезрителей расстроило, что политики повторяли свои заявления

Премьер Великобритании Борис Джонсон выиграл первые дебаты с лидером оппозиции Джереми Корбином. Однако победу он одержал с минимальным перевесом всего в два процента.

В голосовании приняли участие полторы тысячи британцев. Джонсона поддержал – 51% опрошенных. При этом показатель не учитывает тех зрителей, которые не решились отдать голос за политиков и выбрали ответ "Не знаю".

Дебаты строились вокруг Brexit и других внутриполитических тем. Спорили о ситуации в медицине, образовании и безопасности. Однако ни одного нового заявления не прозвучало - что сильно расстроило телезрителей. Более половины опрошенных назвали дебаты провалом. Недовольство выразили и лидеры двух крупных политических сил. Представители Либерал-демократической и Шотландской национальной партии заявили, что тоже хотели участвовать в дебатах. Поскольку представляют интересы 16 миллионов британцев, желающих остаться в Евросоюзе.