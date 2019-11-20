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Свидетелю по делу Трампа предложили пост главы Минобороны Украины

11:39
  • среда
  • 20 ноября 2019

Сам он назвал предложение комичным

Дональд Трамп воспринял избрание Владимира Зеленского президентом с глубоким скептицизмом. И называл Украину "коррумпированной страной, полной ужасных людей". Об этом сообщил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Его вызвали на слушания по делу об импичменте Трампу. Также в Конгрессе выступил эксперт по нацбезопасности США Александр Виндман. Он заявил, что команда Зеленского предлагала ему занять кресло министра обороны Украины.

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Многосерийный вашингтонский сериал "Импичмент президента" и не думает заканчиваться. Ежедневные прямые трансляции наскучили не только Дональду Трампу, но и, кажется, самим свидетелям, которые по очереди, как на работу, приходят в Конгресс давать показания. Помощница вице-президента Майка Пенса Дженнифер Уильямс на допросе называет Владимира Зеленского почему-то Олегом. А сын украинских эмигрантов Александр Виндман, о котором еще недавно никто и не знал, становится чуть ли не главным свидетелем. Он все видел и слышал и, конечно, любезно готов обо все поведать. Только вот с трудом подбирает слова.

"Я считаю неуместным все то, что происходило тогда. Президент просил и даже требовал провести расследование в отношении своего политического оппонента. Это бы имело существенные последствия, если бы стало общедоступно и расценивалось бы как партизанская игра. Которая подорвала бы нашу политику в отношении Украины и нашу национальную безопасность", - говорит Видман.

Разговор Трампа и Зеленского настолько его обеспокоил, что тот незамедлительно поделился опасениями со своим руководством. Бывший украинский эмигрант сделал за океаном весьма неплохую военную карьеру. Дослужился до сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома. Свободно изъясняется на русском и украинском языках. Однако, считает себя американцем - не по рождению, так хотя бы по духу. Поэтому неожиданное предложение Киева вернуться на этническую родину вызвало недоумение.

- В ходе вашей поездки на Украину господин Данилюк предложил вам пост министра обороны страны?

- Да, именно так.

- Сколько раз он вам это предлагал?

- Думаю, три раза.

- И почему он вас об этом просил?

- Без понятия, но каждый раз я отказывался. Это, безусловно, большая честь, но я считаю данное предложение весьма комичным. Я - американец.

Данилюк поспешил откреститься от предложения. По его словам, в разговоре с Видманом он шутил и тот юмор поддерживал. Предложить ему пост главы Минобороны он бы не смог без согласования с Зеленским, утверждает Данилюк.

Накануне допросили еще одного специалиста по Украине - Курта Волкера. Позицию он выбрал скорее оборонительную - был не в курсе, от киевских властей ничего не требовал и вообще не участвовал в телефонных переговорах.

"Я не знал о какой-либо связи между задержкой помощи по безопасности и тем, чтобы Украина проводила расследования. Никто никогда мне этого не говорил, и я никогда не говорил украинцам о наличии такой связи", - заявил Волкер.

Экс-советник по вопросам России и Европы Совета нацбезопасности США Тим Мориссон телефонный разговор двух президентов слышал и не нашел в нем ничего неподобающего. Отметил, что Виндману сначала стоило прийти с разговором к нему, а не бить в колокола и не бежать ставить в известность юристов. Президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере жестко прокомментировал все что сейчас происходит на Капитолийском холме.

"Все, что происходит сейчас, не более чем судилище, которое возглавляет мелкий проходимец Адам Шифф. Нам не разрешено иметь адвокатов, свидетелей с нашей стороны, вообще ничего! Я посмотрел фрагменты этих слушаний и могу с уверенностью сказать, что республиканцы справляются превосходно! А демократы делают то, что наши отцы-основатели даже представить себе не могли!" – заявил Трамп.

Сегодня на Капитолийском холме вновь ждут очередного ключевого свидетеля. Показания даст посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд. Очередная серия и, кажется, что развязки пока и не предвидится - сюжет закручивается все сильнее.

Александра Сергомасова, Александр Ковалев. "ТВ Центр".

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