Обещанные Украине миллионы военной помощи от США потерялись

Деньги так и не перевели

Украина недосчиталась финансовой помощи от США. Как сообщило издание Los Angeles Times, Вашингтон должен был передать Киеву более 35 миллионов долларов. На них Украина планировала закупить вооружение и коммуникацию для военных целей.

В Киеве переполох. Неожиданно для администрации Зеленского Вашингтон заморозил выделение Украине более 35 миллионов долларов на военные расходы. Пока на Банковой гадают, в чем причина, американские газеты дают понять, что, скорее всего, в отсутствии у Трампа симпатий к молодому президенту.

"Противоречия начались после того, как Трамп призывал нового президента Украины Владимира Зеленского провести расследование против своих политических оппонентов. Белый дом снял деньги 11 сентября, но 35,2 миллиона долларов, предназначенные для закупки гранатомётов, безопасной связи и военно-морских кораблей, не покинули казначейство США", - пишет LAT.

Украина все меньше интересует США. И это хорошо понимают в Киеве. Пытаясь сделать все, чтобы помощь Запада не ослабла, Незалежная и особенно так называемая "партия войны" пытаются убедить Запад, Москва готовит вооруженное вторжение. И деньги для защиты от агрессора очень нужны. На экранах украинского ТВ один сценарий драматичнее другого.

"Это будет широкомасштабное наступление России на Украину, они проведут десантную операцию, если Россия решит пробить себе сухопутный коридор в Крым через Донбасс", - фантазирует военный эксперт Михаил Самусь.

Примечательно, что в вооруженный конфликт большинство украинцев не верят. Но чем красочнее страшилка, тем лучше для тех, кто пытается заработать политические очки. И все бы ничего, если бы эту карту не разыгрывали и персоны, представляющие официальную власть. Как, например, ветеран АТО и зампредседателя СНБО Сергей Кривонос. В студии он показательно в камуфляже. Рассказывает о том, как должна перед лицом опасности сплотиться вся нация, и какие шаги им разработаны для того, чтоб дать отпор агрессору.

"Вооружённые силы России никогда не смогут воевать с подготовленным украинским народом, и это главное задание, в том числе, территориальной обороны в программе пяти шагов, где территориальная оборона – второй шаг. Первый шаг – организация движения сопротивления", - рассуждает Кривонос.

Сегодня в Одессу, наконец-то, должны прибыть три украинских корабля, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. И в этой криминальной истории обнаружился не только политический подтекст. Как выяснилось, броня катеров не соответствует никаким требованиям защиты. А строили их на верфи в Рыбальском, подконтрольной Порошенко. Выходит, говорят эксперты, экс-президент здорово сэкономил на оснащении своего же флота, когда вместо настоящей брони, для строительства использовал обычную сталь. Да еще не самого высокого качества.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".