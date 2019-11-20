Они будут перевозить людей с островных территорий в центральную часть города

В Архангельске появятся пассажирские теплоходы высокой проходимости. В период ледостава они будут перевозить людей с Островных территорий в центральную часть города. Сейчас восемь тысяч человек каждый день добираются до "большой земли" на буксире. Порой стоя часами, если судно застряло во льдах. Вечерний час пик. Всего минута промедления — и следующего рейса на острова придется ждать целый час — в темноте, на холоде. Буксир ходит точно по расписанию. Но поздней осенью это единственный способ добраться до дома.

С появлением первого льда на Северной Двине пассажирское движение теплоходов прекращается. Но сообщение с тремя островами Кего, Хабарка и Бревенник, где проживают более восьми тысяч человек, прерывать нельзя. Дети едут в школы, взрослые - на работу и в поликлиники. Кроме пассажиров, на буксирах перевозят товары первой необходимости и продукты.

Уникальная для России ситуация – в пассажирских перевозках ежедневно задействован ледокольный флот. В ноябре на смену заступили четыре буксира. Обычно они тянут по реке баржи, сопровождают корабли, делают промеры глубины в реке и Белом море. Однако во время льдообразования в Поморье корма становится пассажирской. За один рейс буксир может перевезти до 100 человек, правда всю дорогу придется стоять.

"У нас "лёд 40" по речному регистру, мы можем проходить. То есть лед до 40 сантиметров. Даже больше. Течение практически в одну сторону – всё с верхов несет. Пока нет заморозков, очень тяжело ходить. Лед не схватывается, судового канала нет", - объяснил капитан буксира "Искандер" Виталий Кузнецов.

На скорости 5 узлов – это около 10 километров в час – буксир проходит 4-километровый маршрут за 15-20 минут. Иногда, впрочем, льды вносят коррективы в расписание. Этой осенью суда уже не раз застревали на несколько часов до подхода большого ледокола. А потому островитяне к поездкам готовятся очень основательно.

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселёва.