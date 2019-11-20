На форуме "Дни московской конкуренции" обсудят рынок закупок

Участники поговорят о тенденциях отрасли

Трансформация рынка закупок и особенности контрактной системы. Такие темы обсуждают на форуме "Дни московской конкуренции".

Участники поговорят о тенденциях отрасли, изменениях профильного законодательства и перспективах автоматизации. В конференции принимают участие более 500 контрактных специалистов. Их ждут выступления ведущих экспертов в сфере закупок.

"Рынок закупок - это одна из самых крупных экономических сфер. Эта экономическая сфера, которая с учетом кризиса, остальных явлений - ограничений, санкций - является основным ресурсом и основным двигателем экономики страны. При этом Москва в этой системе занимает одно из лидирующих положений", - сказал министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.