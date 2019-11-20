ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На форуме "Дни московской конкуренции" обсудят рынок закупок

11:56
  • среда
  • 20 ноября 2019

Участники поговорят о тенденциях отрасли

Трансформация рынка закупок и особенности контрактной системы. Такие темы обсуждают на форуме "Дни московской конкуренции".

Участники поговорят о тенденциях отрасли, изменениях профильного законодательства и перспективах автоматизации. В конференции принимают участие более 500 контрактных специалистов. Их ждут выступления ведущих экспертов в сфере закупок.

"Рынок закупок - это одна из самых крупных экономических сфер. Эта экономическая сфера, которая с учетом кризиса, остальных явлений - ограничений, санкций - является основным ресурсом и основным двигателем экономики страны. При этом Москва в этой системе занимает одно из лидирующих положений", - сказал министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Читайте также:
Новости по теме
Форум "Дни московской конкуренции"
Форум "Дни московской конкуренции"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.