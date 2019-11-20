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Главной темой встреч глав управ с жителями Москвы станет подготовка к зиме

11:52
  • среда
  • 20 ноября 2019

Начало встреч – в 19:00

Во всех районах Москвы главы управ проведут встречи с жителями. Главной темой бесед станет подготовка города к зиме.

Обсудят работу коммунальных служб в холодный период. Поговорят и о том, как будут благоустраивать дворы, какие спортивные сооружения построят. Также расскажут о борьбе с нелегальной торговлей и злостными должниками за услуги ЖКХ.

"ТВ Центр" напоминает - начало встреч – в 19:00, места их проведения можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.

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