Детали убийства сына экс-президента Германии

Его зарезали на лекции перед слушателями

Неизвестный убил сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера - Фрица фон Вайцзеккера.

Трагедия произошла во вторник вечером в Берлине, приблизительно в 18:50 по местному времени (20:50 по московскому времени). 59-летний Фриц читал лекцию о проблемах печени в Schlosspark-Klinik – это одна из больниц города, которая находится рядом с дворцом Шарлоттенбург. В зале присутствовали около 20 человек.

Во время выступления к врачу подошел неизвестный и ранил его ножом. Один из посетителей лекции попытался остановить преступника, но тоже серьезно пострадал. Вайцзеккера экстренно госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, он скончался от полученной раны. Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали на территории клиники, мотивы его поступка выясняются. Подробностей о его личности пока нет, уточняет "Газета.Ru".

Свои соболезнования выразил председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер.

"Отличный врач и замечательный человек. На днях он был у нас дома на барбекю...Еще раз зададимся вопросом, в каком мире мы живем", - политик в Twitter.

Фриц фон Вайцзеккер работал главным врачом в Schlosspark-Klinik с 2005 года. Он был специалистом по внутренним болезням.

Его отец, Рихард фон Вайцзеккер, был президентом Германии с 1984 по 1994 год. Знаменит своей речью в Бундестаге 8 мая 1985 года, посвященной 40-летию капитуляции Германии во Второй мировой войне. Тогда он призвал помнить о прошлом и извлекать из него уроки. В 2015 году Рихард скончался.