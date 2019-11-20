Шумных россиян обложат штрафами

Любителям ремонта по ночам придется несладко

Россиян, нарушающих режим тишины и покоя в ночное время, привлекут к административной ответственности.

С такой инициативой выступил Совет Федерации. Он предложил штрафовать на сумму от 1 до 3 тысячи рублей тех жильцов, которое с 23:00 до 7:00 мешают другим отдыхать. Под санкции могут попасть люди, любящие в ночное время громко петь, кричать, делать ремонт и включать музыку.

"Каждый из нас заслужил право на тишину и покой хотя бы в ночное время", — отметила сенатор Ирина Рукавишникова.

При этом действие нововведений не будет распространяться на культурные и религиозные мероприятия, а также по пресечению правонарушений, ликвидации ЧС, пишет газета "Известия".

Сейчас шум в ночное время, как правило, остается безнаказанным. Для того, чтобы выехала полиция, требуется наличие дополнительных соглашений региональных властей с правоохранительными органами.