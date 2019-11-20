Романтичный поступок Питта заставил Энистон плакать навзрыд

Брэд напомнил Дженнифер об их свадьбе

Брэд Питт удивил Дженнифер Энистон романтичным поступком. После премии People's Choice Awards, где Джен получила награду, актер встретил бывшую жену в гримерке.

"Питт неожиданно появился, сжимая огромный букет из белых роз, тюльпанов и цветов лотоса, который был точной копией ее свадебного букета", - рассказал сайту Womansday.com друг актрисы.

Энистон лишилась дара речи при виде экс-супруга. "Джен была потрясена, что Брэд пришел поддержать ее. Ее глаза наполнились слезами, и она заплакала навзрыд. Поступок Питта очень много значит для нее", - продолжил знакомый звезды.

СМИ утверждают, что с тех пор, как в 2016 году Брэд расстался с Анджелиной Джоли, актер всеми силами пытается наладить отношения с Энистон. Однако представители голливудских знаменитостей все слухи на эту тему опровергают.

Напомним, 19 сентября 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод. Сейчас звезды продолжают делить имущество и решают вопрос с детьми. Джоли отказывается предоставить Питту совместную опеку.

Между тем поползли слухи, что Питт снова пытается сблизиться с Дженнифер. Бывший муж пришел поздравить Джен с 50-летием. После вечеринки, которая прошла в феврале, актеры побывали на нескольких свиданиях, а Джордж Клуни якобы даже предоставил им свою виллу в Италии для романтического уик-энда. Поговаривают, что Энистон простила бывшему мужу все подлости. В браке Брэд и Джен были пять лет и расстались в по 2005 году.