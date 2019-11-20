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Романтичный поступок Питта заставил Энистон плакать навзрыд

11:47
  • среда
  • 20 ноября 2019

Брэд напомнил Дженнифер об их свадьбе

Брэд Питт удивил Дженнифер Энистон романтичным поступком. После премии People's Choice Awards, где Джен получила награду, актер встретил бывшую жену в гримерке.
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"Питт неожиданно появился, сжимая огромный букет из белых роз, тюльпанов и цветов лотоса, который был точной копией ее свадебного букета", - рассказал сайту Womansday.com друг актрисы.

Энистон лишилась дара речи при виде экс-супруга. "Джен была потрясена, что Брэд пришел поддержать ее. Ее глаза наполнились слезами, и она заплакала навзрыд. Поступок Питта очень много значит для нее", - продолжил знакомый звезды.

СМИ утверждают, что с тех пор, как в 2016 году Брэд расстался с Анджелиной Джоли, актер всеми силами пытается наладить отношения с Энистон. Однако представители голливудских знаменитостей все слухи на эту тему опровергают.

Напомним, 19 сентября 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод. Сейчас звезды продолжают делить имущество и решают вопрос с детьми. Джоли отказывается предоставить Питту совместную опеку.

Между тем поползли слухи, что Питт снова пытается сблизиться с Дженнифер. Бывший муж пришел поздравить Джен с 50-летием. После вечеринки, которая прошла в феврале, актеры побывали на нескольких свиданиях, а Джордж Клуни якобы даже предоставил им свою виллу в Италии для романтического уик-энда. Поговаривают, что Энистон простила бывшему мужу все подлости. В браке Брэд и Джен были пять лет и расстались в по 2005 году.

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