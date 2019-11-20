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В Москве секретари совбезов стран СНГ обсуждают безопасность

12:10
  • среда
  • 20 ноября 2019

Делегатам предстоит выработать общую стратегию

Вопросы национальной и международной безопасности обсуждают секретари Совбезов стран СНГ. Ежегодная встреча проходит в Москве, передает "ТВ Центр".

Россию представляет Николай Патрушев. Делегатам предстоит выработать общую стратегию по обеспечению безопасности на территории СНГ и в мире. Участники встречи обсудят последствия выхода Соединённых Штатов из договора РСМД, а также тактику США в вопросах кибербезопасности и американское вмешательство во внутренние дела других государств. Поговорят и о ситуации в Сирии, а также международном терроризме.

Одной из главных тем станет борьба с героизацией нацизма и фальсификацией истории. Утром делегаты почтили память погибших во время Великой Отечественной. Возложили венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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В Москве секретари совбезов стран СНГ обсуждают безопасность
В Москве секретари совбезов стран СНГ обсуждают безопасность
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