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Пилот перепутал Киев с Москвой и напугал пассажиров (видео)

12:13
  • среда
  • 20 ноября 2019

Неразбериха началась еще в аэропорту вылета

Пилот венгерской авиакомпании Wizzair во время объявления пункта прибытия допустил ошибку, чем сильно напугал пассажиров.

Капитан воздушного суда, выполняющего рейс Лондон-Киев, объявил, что лайнер сел в Москве. Момент запечатлел один из пассажиров, который снимал момент посадки на камеру.

"Добро пожаловать в Москву!", - объявил пилот, на заднем фоне послышались редкие хлопки и недоумение. "…Ой, извините, в Киев", - исправился КВС.

Автор видео отметил, что поначалу решил, что перепутал самолет, так как путаница возникла еще в аэропорту. 18 ноября из воздушной гавани Лондона примерно в одно и то же время вылетали два рейса: в Москву и Киев. Многие пассажиры по ошибке пытались зарегистрировать не на свой рейс.

"Некоторые пассажиры, включая моих друзей, были в шоке в течение пары секунд. Они твёрдо были уверены, что сели не на тот самолёт и оказались не в том городе", - прокомментировал инцидент автор ролика.

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