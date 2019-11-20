В Ростове следователь взял в заложники беременную жену

У мужчины сдали нервы

В центре Ростова-на-Дону мужчина захватил в заложники собственную жену в квартире. По данным СМИ, он вооружен пистолетом.

Об инциденте сообщает телеграм-канал 112. По предварительным данным, мужчина является следователем. После неудачных переговоров было принято решение о штурме квартиры. Спецоперацию проводит ФСБ.

На кадрах с места событий видны полицейский машины. Район ЧП оцеплен. Телеграм-канал Mash пишет, что мужчина уже задержан.

По данным издания, 38-летний мужчина взял в заложники беременную жену после того, как она вызвала домой скорую. По неизвестной причине у него сдали нервы и он пригрозил убить супругу.