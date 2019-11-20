В Москве ко Дню матери пройдут бесплатные лекции и мастер-классы

Мероприятия можно посетить до конца ноября

Жительницы столицы смогут посетить бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии. Мероприятия приурочены ко Дню матери. До конца ноября 2019 года специалисты будут рассказывать москвичкам, как пройти этапы беременности, сохранить свое здоровье и совместить материнство и карьеру.

Лекции состоятся в столичных семейных центрах, роддомах, детских поликлиниках, школах и центрах госуслуг. "Как правильно пройти этапы беременности, сохранить свое здоровье и позаботиться о здоровье малыша, совместить материнство и карьеру - об этом и многом другом москвички узнают на лекциях, мастер-классах и экскурсиях в социальных, образовательных и медицинских учреждениях города. Их подготовили ко Дню матери, который отмечается 24 ноября", - сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все мероприятия будут бесплатными. Однако на часть из них потребуется предварительная регистрация.

Напомним, День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В этот день в Москве проходит много тематических мероприятий.