Пропавшую на Кубани девочку нашли в яме общественного туалета

Следователи выясняют, кто пытался убить малышку

Пропавшую два дня назад девятилетнюю девочку из хутора Родниковский (Кубань) нашли живой.

Девочку обнаружил один из волонтеров чисто случайно – он пошел в общественный туалет на территории местного дома культуры и услышал стон. Достав фонарик, он посветил вниз и увидел в выгребной яме ребенка, пишет kp.ru. Малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу вертолетом санитарной авиации. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, переохлаждение и следы телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка вышла погулять около пяти вечера 18 ноября и пропала. Она была одета в казачью форму черного цвета с красными вставками, за спиной у нее был черно-синий рюкзак с рисунком в виде цветов.

Мать начала разыскивать ребенка только на следующий день. Женщина в тот день была нетрезвой и даже не заметила пропажи девочки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Сейчас специалисты выясняют условия жизни девочки, а также кто именно пытался ее убить.