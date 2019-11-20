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Путин рассказал о росте зарплат россиян

14:27
  • среда
  • 20 ноября 2019

При этом реальные доходы населения стоят на месте, указал президент

Инвестиционный климат, привлечение капиталов в российскую экономику, а также развитие внешних деловых связей обсуждают в среду в Москве на 11-м инвестиционном форуме "Россия зовёт!" В пленарной сессии принимает участие Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Площадка объединила более двух тысяч делегатов из 60 стран мира - представителей крупнейших иностранных и отечественных корпораций. В дискуссиях также участвуют члены российского правительства, министры. По словам Владимира Путина, несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная динамика. Замедление инфляции опережает прогнозы. В начале следующего года она может уменьшиться до 3% . Также снижается и уровень безработицы. За полугодие он составил чуть более 4,5%. Это самое низкое значение в современной истории России. Говоря об активах отечественных компаний, Владимир Путин отметил высокий интерес инвесторов.

"В этом году основной индекс московской биржи обновил исторический максимум. Капитализация российского рынка акций превысила 48 триллионов рублей или 45% ВВП. Ну, это больше, чем на развитых рынках или в крупных экономиках. Однако важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции - в реальные активы. В открытие новых производств и рабочих мест, в освоение перспективных рыночных ниш. Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения - известно, что сегодня заработные платы в России растут в номинальном и в реальном выражении. Однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию - это важнейшее направление работы правительства", - сказал Путин.

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