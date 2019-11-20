Россия осудила Израиль за удары по Сирии

Жертвами налета стали мирные жители

По меньшей мере двое мирных сирийцев стали жертвами авиаударов ВВС Израиля. Ещё несколько человек ранены. Атака произошла этой ночью.

Как сообщают арабские СМИ, самолёты выпустили ракеты по окрестностям Дамаска. Одна из них попала в многоэтажный жилой дом. Здание уничтожено. Пламя было видно за несколько километров. Разрушений могло быть больше, однако, сирийским ПВО удалось перехватить часть ракет.

Израильская сторона заявила, что целью авиаударов должны были стать склады и военные комплексы, в том числе базы, которые принадлежат иранским подразделениям.

На ситуацию отреагировали в нашем МИД. Дипломаты подчёркивают, что удары Израиля по Сирии противоречат международному праву и ведут к напряжённости.