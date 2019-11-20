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Набиуллина: "Россия находится в лучшей форме"

14:43
  • среда
  • 20 ноября 2019

С точки зрения финансовой стабильности

Россия сейчас находится в "лучшей форме" с точки зрения ценовой и финансовой стабильности. Такое заявление сделала Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме. По словам главы Центробанка, рост экономики может быть ускорен.

За счёт снижения инфляции уже удалось достичь минимальной с середины 2014 года ключевой ставки — это 6,5%. Следом уменьшаются ставки по кредитам. Благодаря этому увеличивается объём потребительского кредитования и особенно ипотеки. За последний год её рост составил более 18%.

"Ипотека поддерживает жилищное строительство, а строительная отрасль может быть источником роста в других отраслях. Но мы с вами прекрасно понимаем, что нельзя перекладывать развитие стройки на плечи граждан, не предлагая им взамен защиты. С июля наша строительная отрасль переход на счета эскроу. В этом механизме стройку кредитует банк и своими деньгами гражданин не рискует", - заявила Набиуллина.
 

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