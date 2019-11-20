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В Москве стартовал чемпионат "Абилимпикс"

14:47
  • среда
  • 20 ноября 2019

В отборочном этапе примут участие 10 тысяч человек

В Москве открылся национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Это проект платформы "Россия - страна возможностей".

Обращение участникам соревнований направил президент Владимир Путин. На отборочный этап чемпионата заявились более 10 тысяч человек со всей страны. В  финале бороться за победу будут почти две тысячи. На площадках чемпионата пройдут соревнования по сотне компетенций: от гончарного дела до веб-дизайна. Оценивать мастерство участников будут эксперты. В том числе, работодатели. Лучшие получат работу мечты.

"Я хочу, чтобы каждый, кто имеет особенности здоровья, мог найти себя, творчески развиваться, могут учиться в среднем проф. заведении, учиться в вузе. И самое главное - чтобы смог по окончании того или иного заведения стать активным гражданином. И самое главное - быть счастливым",  -заявила министр просвещения Ольга Васильева.
 

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Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс"
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