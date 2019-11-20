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В Москве людей зажало в машине после ДТП с мусоровозом

15:09
  • среда
  • 20 ноября 2019

Три человека пострадали

На западе Москвы мусоровоз протаранил грузовик. В результате ДТП три человека пострадали. Это дорожные рабочие. Минувшей ночью они проводили ремонт на внешней стороне Кутузовского тоннеля. В их машину влетел мусоровоз, в результате чего они оказались прижаты к стене тоннеля.

Дорожников госпитализировали. Водитель мусоровоза  не пострадал. По его словам, авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения другим автомобилем.

"Меня подрезала со второй полосы белая легковушка, я свернул направо и прижался к этим машинам, а белая легковушка уехала. А дальше не мог отвернуться налево, колесо зацепило у меня, зацепило, вон ту машину", - рассказал свою версию событий водитель мусоровоза Алмаз Жапаров.

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