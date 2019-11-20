В Москве достраивают детскую поликлинику с "умным" расположением кабинетов

Мэр столицы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники в районе Тропарёво-Никулино. Построили её на улице Академика Анохина на месте старого здания. Сейчас сама стройка уже завершена, осталось установить мебель и оборудование, а также оформить необходимые документы.

Поликлиника, которая встанет в один ряд с современными медицинскими центрами столицы. Тем более, ее пациенты – дети, им требуется особые внимание и помощь. Строили здание по новому "Московскому стандарту плюс". Это значит, что вместо очередей здесь будет работать электронная запись. А истории болезни теперь хранятся в общей медицинской системе. Главное условие – экономия времени.

"Не будет смешения потоков. Просторные коридоры, прекрасные зоны ожидания, комфорт с игровыми модулями для детей – все это позволит нам оказывать медицинскую помощь в хороших условиях", - заявила главный врач детской городской поликлиники №131 Элина Зайцева.

Современный подход к логистике позволит разделить больных и здоровых пациентов. И бегать по коридорам в поиске нужного специалиста не придется. Всё понятно: на первом этаже будут находиться врачи, которые работают по принципу "зашел – получил услугу – вышел". На втором – педиатры, на третьем - врачи узких специальностей, четвертый и пятый отдадут под рентген, УЗИ и администрацию.

Новейшее оборудование поможет медикам оказывать качественную помощь. МРТ, КТ, аппарат для исследования костной ткани, а также эндоскопическое оборудование. Благодаря этому наиболее распространенные обследования можно будет пройти близко к дому. Сегодня работу строителей и дизайнеров принимал мэр Москвы Сергей Собянин.

Дизайнеры старались сделать все, чтобы дети себя чувствовали здесь комфортно. Светлые оттенки, экологические чистые материалы – здесь даже дышится легко. А в центре здания – атриум. Светопрозрачная кровля впускает солнечные лучи и наполняя организм витамином D, да и вообще здесь просто очень красиво.

"Мы сделали уникальный даже для Москвы проект, с огромным холлом. Это никогда не применялось. Получился почти дворец, оснащенный всем необходимым оборудованием. Удобный, комфортный", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр также поинтересовался у строителей об окончательных сроках сдачи здания в эксплуатацию. Осталось дождаться необходимого оборудования и мебели. Новое медучреждение смогут посещать более 500 человек в смену, а значит каждый ребенок в этом быстроразвивающемся районе Тропарево-Никулино сможет получить качественную медпомощь в шаговой доступности.

Елена Макарова, Наталья Тарасова, Илья Ушаков, Александр Савин и Илья Титов. "ТВ Центр".