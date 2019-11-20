В Москве обнаружили крупную партию контрабандного табака

Общий вес товара - 12 тонн

Большую партию контрабандного кальянного табака обнаружили таможенники в складском помещении на северо-западе Москвы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Общий вес товара, по данным сотрудников таможенной службы, составляет 12 тонн. Документов и акцизных марок на него нет. Произведён он был в разных странах - Арабских Эмиратах, Иордании, США, Испании, Армении и Украине. На складе не только хранили контрабанду, но и заново фасовали просроченный табак для продажи.

"На территории склада было обнаружено подпольное производство курительных кальянных смесей. Просроченный кальянный табак фасовали в новые упаковки. Наклеивали этикетки, изменяли срок годности товара. Стоимость табака оценили в 50 миллионов рублей. А сумму неоплаченных таможенных платежей - в 100 миллионов", - сказал сотрудник ГК по борьбе с контрабандой ФТС Анастасия Симдянова.