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В Москве обнаружили крупную партию контрабандного табака

15:12
  • среда
  • 20 ноября 2019

Общий вес товара - 12 тонн

Большую  партию контрабандного кальянного табака обнаружили  таможенники в складском помещении на северо-западе Москвы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Общий вес товара, по данным сотрудников таможенной службы, составляет 12 тонн. Документов и акцизных марок на него нет. Произведён он был в разных странах - Арабских Эмиратах, Иордании, США, Испании, Армении и  Украине. На складе не только хранили контрабанду, но и заново фасовали  просроченный табак для продажи.

"На территории склада было обнаружено подпольное производство курительных кальянных смесей. Просроченный кальянный табак фасовали в новые упаковки. Наклеивали этикетки, изменяли срок годности товара. Стоимость табака оценили в 50 миллионов рублей. А сумму  неоплаченных таможенных платежей - в 100 миллионов", - сказал сотрудник ГК по борьбе с контрабандой ФТС Анастасия Симдянова.

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