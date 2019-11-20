В Москве заработала школа будущих пап

Оправданий тут не принимают

В Москве открылась школа для будущих пап. Там научат помогать мамам - со знанием дела заботиться о новорожденном правильно и быть готовым ко всему. Курс уже заинтересовал москвичей, которые готовятся не просто сменить статус, но стать настоящими родителями - активными и ответственными.

Она запрещает мужчинам бояться. Молодые отцы должны уметь принимать решения в тот момент, когда с их супругой или будущим ребёнком что-то случается. Но пока будущие папы с недоверием смотрят на, как им кажется, весьма опасные манипуляции реаниматолога с младенцем.

- Вот детёныш, который пыхтит и синий. Вот так вот взяли его за задние ноги и шлёпнули. Просто шлёпнули ладошкой несильно по спине. Обычно вылетает сразу всё.

Тех, кто пришёл, но отказывается пробовать действовать самостоятельно, ждёт напоминание – вы не отец, если не знаете, как спасти жизнь матери и ребёнка в экстренной ситуации или даже просто поменять младенцу пелёнку. В "Школе отцов" при больнице имени Виноградова оправданий не принимают. Преподаватели-врачи уверены - отец, который может заменить уставшую маму – залог крепкой семьи.

Подробности смотрите в репортаже Ильи Данильцева.