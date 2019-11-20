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В Москве детям в честь праздника вручили светоотражатели

15:19
  • среда
  • 20 ноября 2019

Мир празднует день ребенка

В Москве детям в честь праздника – в среду отмечают Всемирный день ребенка – вручили тысячи светоотражателей, чтобы защитить самых юных пешеходов в темное время суток. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Дети получали фликеры прямо у школ и детсадов, а ещё на особо опасных переходах. В столице за последнее время в ДТП пострадали более 400 детей, многие - именно вечером. Вот такие брелоки - лёгкие и яркие -  помогут школьникам быть заметными на трассе.

"Время 8 утра, сейчас пойдут к 1-му уроку, есть ещё неосвещенные участки в Москве, есть пешеходные переходы, где достаточно темно, и если дети  будут более заметными, мы надеемся, это поможет снизить количество аварий на пешеходных переходах с участием детей", - заявила пресс-секретарь ЦОДД Москвы Анастасия Писарь.

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Московским детям в честь праздника вручили светоотражатели
Московским детям в честь праздника вручили светоотражатели
Московским детям в честь праздника вручили светоотражатели
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