В Москве детям в честь праздника вручили светоотражатели

Мир празднует день ребенка

В Москве детям в честь праздника – в среду отмечают Всемирный день ребенка – вручили тысячи светоотражателей, чтобы защитить самых юных пешеходов в темное время суток. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Дети получали фликеры прямо у школ и детсадов, а ещё на особо опасных переходах. В столице за последнее время в ДТП пострадали более 400 детей, многие - именно вечером. Вот такие брелоки - лёгкие и яркие - помогут школьникам быть заметными на трассе.

"Время 8 утра, сейчас пойдут к 1-му уроку, есть ещё неосвещенные участки в Москве, есть пешеходные переходы, где достаточно темно, и если дети будут более заметными, мы надеемся, это поможет снизить количество аварий на пешеходных переходах с участием детей", - заявила пресс-секретарь ЦОДД Москвы Анастасия Писарь.