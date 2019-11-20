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Кремль ответил позарившейся на российские земли Эстонии

13:30
  • среда
  • 20 ноября 2019

Таллину посоветовали не баловаться с историей

Кремль отреагировал на территориальные претензии Эстонии к России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их неприемлемыми.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть республике часть территории. Речь идет о землях, которые Эстония получила по Тартускому мирному договору 1920 года, но сейчас входят в Ленинградскую и Псковскую области.

"Мы полагаем неприемлемым и не можем с ним согласиться", - заявил на это Песков.

Не оставили без внимания заявление Пыллуааса и в Совете Федерации. Как заявил член комитета по международным делам Олег Морозов, Таллину следует прекратить "баловаться" с историей.

"А то запросто выяснится, что это не Эстония должна получить дополнительные территории, а совсем наоборот. Этот вопрос надо закрыть раз и навсегда. Такова наша позиция", - заявил Морозов агентству РИА Новости.

Ранее российский МИД объяснял, что Тартуский мирный договор утратил свою юридическую силу после вхождения Эстонии в состав СССР. В самой прибалтийской республике нет единого отношения к территориальному вопросу. Как напоминает ТАСС, ранее премьер-министр страны Юри Ратас заявлял, что Таллин признает существующую границу с Россией и понимает "реальность и приоритеты в 2019 году".

Территориальные претензии к России регулярно появляются у прибалтийских стран. В начале 90-ых Латвия заявляла о своих претензиях на часть Пыталовского района Псковской области. "Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши", - заявил в 2005 году Владимир Путин.

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