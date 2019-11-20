Друг Чернышева рассказал, зачем Заворотнюк рискнула и родила ребенка в 47 лет

Фигурист мог уйти из семьи

Друг Петра Чернышева высказался о маленькой дочке фигуриста и Анастасии Заворотнюк. По словам знакомого пары, артистка очень сильно хотела ребенка от спортсмена.

Заворотнюк якобы решила рожать в 47 лет, чтобы удержать мужа. Друг заявил, что Анастасия сильно ревновала Петра, особенно когда он задерживался на работе или уезжал на гастроли. Актриса боялась, что фигурист уйдет из семьи.

"Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками", - пояснил друг Чернышева.

Заворотнюк поняла, что спасти брак может только малыш. "Она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило. Ведь у Петра не было детей, а он очень хотел стать отцом", - утверждает знакомый пары.

После рождения Милы Петр был безумно счастлив. Как рассказывала сама Настя, фигурист вез ее и дочку из роддома как хрустальную вазу - осторожно, боясь побеспокоить свое маленькое сокровище, пишет kp.ru.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Актрису оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.