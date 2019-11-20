Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники на западе Москвы

Она отвечает современным требованиям

В московском районе Тропарёво-Никулино скоро появится новая детская поликлиника. Мэр столицы Сергей Собянин в среду осмотрел ход работ и поручил ускорить ее открытие.

Здание построено по индивидуальному проекту и соответствует новому "Московскому стандарту плюс". Это значит, что самые востребованные врачи для удобства посетителей разместятся на нижних этажах. Поликлиника будет оснащена всем необходимым оборудованием. Пациентам там смогут сделать рентген, флюорографию, УЗИ и ЭКГ.

Сергей Собянин отметил, что в столице в ближайшие годы откроется ещё более 30 поликлиник в рамках специальной программы строительства амбулаторных учреждений.

"Мы приступили к реализации большой программы строительства амбулаторных учреждений. В ближайшие годы будут построены 32 новые поликлиники в районах, где их не хватает. Первые объекты этой программы уже фактически готовы. В их числе – новая детская поликлиника в Тропарёво-Никулино, которая по комфортности, наличию специалистов и оснащению оборудованием отвечает современным требованиям. Открытия поликлиники с нетерпением ждут родители тысяч ребятишек, поэтому я прошу максимально быстро оформить все необходимые бумаги, установить оборудование, укомплектовать штаты и начать работу", – поручил Собянин.