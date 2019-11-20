ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молодящаяся Пугачева удивила вороньим гнездом на голове

14:20
  • среда
  • 20 ноября 2019

Примадонна эффектно появилась в Кремле

Российская певица Алла Пугачева переполошила народ своим ярким появлением в Кремле.

Примадонна посетила концерт группы Стаса Намина "Цветы". Она редко ходит на подобные мероприятия, поэтому ее появление в коридорах кремлевского дворца вызвало небывалый ажиотаж.

"Молодость вспомнили?" – спросили Пугачеву журналисты. "А что ее вспоминать? Я и так молодая", - цитирует певицу интернет-портал "Дни.ру".

Однако многим не пришлась по вкусу прическа Примадонны. Поклонники обвинили стилистов в том, что они забыли расчесать Пугачеву перед выходом.

Сдала она сильно, отекшая какая-то… На голове мрак полный! Ну хоть бы уложили волосы ей опрятно, постоянно как лохудра

Зачем приехала?! Видно по ней, что плохо себя чувствует. На голове воронье гнездо какое-то

Если она постарела, то что? Ей нельзя больше выходить никуда? Мы все стареем

Ранее Пугачева объяснила, почему жестко поступает со своими детьми - Лизой и Гарри Галкиными.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.