Молодящаяся Пугачева удивила вороньим гнездом на голове

Примадонна эффектно появилась в Кремле

Российская певица Алла Пугачева переполошила народ своим ярким появлением в Кремле.

Примадонна посетила концерт группы Стаса Намина "Цветы". Она редко ходит на подобные мероприятия, поэтому ее появление в коридорах кремлевского дворца вызвало небывалый ажиотаж.

"Молодость вспомнили?" – спросили Пугачеву журналисты. "А что ее вспоминать? Я и так молодая", - цитирует певицу интернет-портал "Дни.ру".

Однако многим не пришлась по вкусу прическа Примадонны. Поклонники обвинили стилистов в том, что они забыли расчесать Пугачеву перед выходом.

Сдала она сильно, отекшая какая-то… На голове мрак полный! Ну хоть бы уложили волосы ей опрятно, постоянно как лохудра

Зачем приехала?! Видно по ней, что плохо себя чувствует. На голове воронье гнездо какое-то

Если она постарела, то что? Ей нельзя больше выходить никуда? Мы все стареем

Ранее Пугачева объяснила, почему жестко поступает со своими детьми - Лизой и Гарри Галкиными.