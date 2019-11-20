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Путин нашел Зеленского симпатичным

14:56
  • среда
  • 20 ноября 2019

Лидеры двух стран не видели друг друга вживую

Президент России Владимир Путин назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского симпатичным человеком.  
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Личной встречи между президентами еще не было, только телефонные разговоры. Первая их встреча может состояться в декабре в Париже.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! <…> Мне кажется, он симпатичный человек, искренний", - заявил российский лидер во время форума "Россия зовет!"

9 декабря в Париже состоится заседание "Нормандской четверки". Лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят судьбу Донбасса.

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