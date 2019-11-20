Путин нашел Зеленского симпатичным

Лидеры двух стран не видели друг друга вживую

Президент России Владимир Путин назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского симпатичным человеком.

Личной встречи между президентами еще не было, только телефонные разговоры. Первая их встреча может состояться в декабре в Париже.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! <…> Мне кажется, он симпатичный человек, искренний", - заявил российский лидер во время форума "Россия зовет!"

9 декабря в Париже состоится заседание "Нормандской четверки". Лидеры России, Украины, Франции и Германии обсудят судьбу Донбасса.