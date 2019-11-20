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Медведев обсудил правозащитную деятельность "Единой России"

15:06
  • среда
  • 20 ноября 2019

Каждый может получить консультацию и узнать о своих правах

Ситуация с защитой прав человека в России пока не идеальна, как и во многих странах мира, но работа ведётся различными структурами. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с правозащитниками и общественными деятелями в штабе "Единой России".

Премьер отметил, что сейчас помощь жителям оказывают и в общественных приёмных партии в каждом регионе. Туда люди обращаются с наиболее актуальными вопросами. Большая часть тем - это социальное обеспечение, жильё, медицина, образование. Дмитрий Медведев отметил, что каждый может получить там консультацию и узнать о своих правах.

"На начало ноября к ним обратилось приблизительно 2,5 миллиона человек. Большое количество людей на самом деле. Более половины из обращений связаны с правовыми консультациями, разъяснениями. Любое обращение связано с защитой права. Люди просто так не приходят. Они считают, что их права нарушены, или они хотят получить какие-то консультации", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

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