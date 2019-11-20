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Путин назвал "российскую угрозу" выдумкой

15:29
  • среда
  • 20 ноября 2019

Россия ни на кого не собирается нападать

Российская угроза – это выдумка. Об этом заявил в среду Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестфорума "Россия зовет". По словам президента России, все прекрасно понимают, что наша страна ни на кого не собирается нападать.

"Сколько в ЕС жителей, сколько в НАТО жителей стран НАТО, каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий", - отметил Путин.

По словам главы государства, "угроза" Москвы – это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией", передает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает "смерть мозга", а Европа находится на краю пропасти. С этим заявлением не согласились генсек НАТО и канцлер ФРГ.

Между тем Пентагон оценивает возможность космической войны с Россией и Китаем. Подготовкой перечня космических угроз занята американская разведка.

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