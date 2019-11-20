Путин назвал США великой страной

У России и Штатов общая история

Президент России Владимир Путин назвал Соединенные Штаты великой страной. Российский народ всегда уважал своих заокеанских соседей.

Российский лидер напомнил, что обе страны некогда являлись союзниками в Первой мировой и Второй мировой войнах. "Соединенные Штаты - великая страна <...> Все это наша общая история, причем история позитивная", - отметил Путин.

Сейчас Москва и Вашингтон переживают не лучшие времена, но, несмотря на их сложные отношения, они поддерживают сотрудничество по вопросам международной безопасности, борьбы с терроризмом, экономики и энергетики. Страны пытаются прийти к взаимопониманию в отношении Сирии, рассказал Путин.

"Худо-бедно, но все-таки мы сотрудничаем, на оперативном уровне хотя бы идет сотрудничество, скажем, в Сирии с организованной преступностью", - заявил российский лидер.

Отношения России и Запада испортились в 2014 году. США и ряд европейских стран обвинили Россию в аннексии Крыма и вмешательстве во внутренние дела Украины. На основании обвинений были введены санкции. Москва все нападки отвергает.

С 2016 года начался новый виток ухудшения отношений между Россией и США. Вашингтон обвинил Москву во "вмешательстве" в президентские выборы, по итогам которых президентом стал республиканец Дональд Трамп.