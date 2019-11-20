Депздрав опроверг информацию о массовых нарушениях в больницах столицы в ночное время

Нарушения являются единичными

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о массовых нарушениях в больницах Москвы в ночное время. Ранее о внезапных проверках в медицинских учреждениях города сообщил ряд СМИ и телеграмм-каналов.

В ведомстве пояснили, что проверки деятельности больниц проводятся регулярно в любое время, в том числе и ночью. В частности, Депздрав проверяет трудовую дисциплину сотрудников. О выявленных единичных случаях нарушений ставятся в известность главрачи учреждений.

"Все сотрудники учреждения должны выполнять свои обязанности, установленные должностными инструкциями, в течение всего времени рабочей смены, в противном случае возникают риски ненадлежащего ухода и наблюдения за пациентами", - отметили в департаменте.

Там добавили, что графики работы медперсонала составляются с учетом личных пожеланий и в соответствии с законом. В ночное время работников привлекают лишь с их согласия.