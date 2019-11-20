Путин жестко высказался о распаде СССР

Результаты оказались хуже, чем кто-либо мог предположить

Хуже, чем в страшных снах – примерно так оценивает президент России результаты распада Советского Союза. Владимир Путин подчеркнул, что причиной развала страны стал вовсе не рост национализма в республиках Прибалтики – а неэффективная экономическая политика руководства.

Российский лидер прокомментировал выступление одного из участников инвестиционного форума "Россия зовет!" - тот провел параллели между ситуацией, сложившейся перед распадом СССР и проблемами, с которыми сегодня столкнулся Евросоюз.

"Что касается причин распада Советского Союза - только это мало имеет отношение к росту национализма в странах Прибалтики - в основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика…, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", - сказал Владимир Путин.

Привел российский президент и положительный пример преобразований: по мнению Путина, в Китайской Народной Республике наилучшим образом использовали возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики. К сожалению, в Советском Союзе ничего подобного сделано не было. По словам российского лидера, результаты распада страны оказались гораздо хуже того, о чем люди могли подозревать и видеть даже в своих самых худших снах.