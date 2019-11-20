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Путин откровенно рассказал о своих эмоциях после введения первых антироссийских санкций

15:41
  • среда
  • 20 ноября 2019

Теперь президент может говорить об этом публично

Президент России Владимир Путин признался, что первые антироссийские санкции США вызвали у него тревогу.

"Вы знаете, я вам скажу честно и уже могу сказать откровенно, публично. После того как первые шаги в этом санкционном списке были сделаны, определенная тревога у меня была", - поделился Путин.

Но потом он понял, что ограничения пошли на пользу, так как благодаря им в России повысился экономический и технологический суверенитет, страна достигла больших успехов в импортозамещении, пишет ТАСС.

Безусловно, санкции принесли и минусы, однако они коснулись не только Москвы, но и Вашингтона. Они "исчисляются миллиардами долларов", отметил Путин.

"Кого наказали? Сами себя. В ногу себе выстрелили", - заключил Путин в ходе выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!". Президент напомнил, что на вопрос об отмене антироссийских санкций могут ответить только в США. 

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