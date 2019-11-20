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В Крыму пообещали Киеву "дырку от бублика" вместо компенсации за порты

16:21
  • среда
  • 20 ноября 2019

Впрочем, украинские власти могут забрать свои "ржавые активы"

Требование Администрации морских портов Украины о возмещении неких убытков, понесенных из-за возвращения Крыма в состав России, бессмысленно. Даже если украинские власти обратятся в международный арбитраж – то получат, скорее всего, "дырку от бублика". Изречение главного героя киноленты "Место встречи изменить нельзя" Жеглова припомнил вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.
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Парламентарий напомнил, что, согласно конституции – как украинской, так и Автономной республики Крым, когда она по недоразумению входила в состав Незалежной – имущество, о котором идет речь, принадлежит народу.

"А во-вторых, сегодня морские порты Крыма входят в структуру морских портов Российской Федерации. Поэтому в данном случае требовать возмещения каких-то убытков просто смешно и не по-государственному, не говоря уже о международных правилах", - заключил Ефим Фикс.

Вице-спикер крымского Госсовета прокомментировал заявление Администрации морских портов Украины, которая намерена требовать от России компенсации в 3,26 миллиарда рублей за "утраченное имущество в крымских портах".

Депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил: Украина может забрать свои "ржавые активы" - если под утраченным имуществом она подразумевает несколько оставшихся в портах полуострова старых посудин. Парламентарий рекомендует Киеву не выступать в роли "обиженных" - а заняться, наконец, восстановлением своей страны.

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