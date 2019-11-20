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Украинские боевые корабли лишились унитазов после керченской провокации

16:44
  • среда
  • 20 ноября 2019

На недостачу пожаловался командующий ВМС Незалежной

Командующего ВМС Украины возмутило состояние кораблей, задержанных Россией после провокации в Керченском проливе. Игорь Воронченко пожаловался, что на судах пропали унитазы. Недостает, по словам адмирала, также плафонов и розеток. Воронченко уверен, что корабли "угробила российская сторона".
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Адмирал грозится "показать всему миру", как выглядят корабли после российского ареста и обвиняет Москву в "варварском отношении" к чужому имуществу.

Корабли, состояние которых так возмутило украинского адмирала, в ноябре тпрошлого года устроили провокацию в Керченском проливе – нарушив границу России и оказавшись во временно закрытой акватории неподалеку от Крымского моста. Они совершали опасные маневры и не подчинялись законным требованиям российских властей.

Корабли в итоге были задержаны, экипажи и оказавшиеся на борту двое сотрудников СБУ предстали перед судом. Задержанных украинцев отправили на родину 7 сентября, а корабли отправили на Украину 18 ноября.

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