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Зеленский поделился ожиданиями от встречи нормандской четверки

16:56
  • среда
  • 20 ноября 2019

Президент Украины хочет обсудить четыре вопроса

Владимир Зеленский в среду вечером приехал в Станицу Луганская. Президент в сопровождении представителей совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня пообщался с представителями украинских СМИ.

Зеленский рассказал, что на трех участках разведения обстрелов в настоящее время нет. По его словам, мост через реку Северский Донец будет открыт в ближайшие дни.

"Два дня - и будет полностью все открыто", - приводит слова Зеленского агентство ТАСС.

Зашла речь и о предстоящей встрече Нормандской четверки. Украинский президент надеется, что на саммите ему удастся обсудить несколько вопросов, в том числе восстановление контроля над границей с Россией и сроки обмена осужденных и удерживаемых лиц.

"Второй вопрос - "фейковое" прекращение огня, "фейковое хлебное перемирие", такое, знаете, временное, два-три дня было перемирие, а потом начали постреливать, а потом что-то серьезное, и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня. Серьезное - это нет никаких обстрелов, я так это понимаю, с понятными сроками, обязательствами", - заявил Зеленский. Его слова приводит "Интерфакс".

Еще один вопрос, который Зеленский намерен поднять на встрече с лидерами России, Франции и Германии — местные выборы. По его словам, он является одним из основных. Выборы Зеленский хотел бы провести на территории Украины, а не "временно оккупированной территории". Так в Киеве еще со времен Петра Порошенко называют Донбасс и Крым.

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