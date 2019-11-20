Тысячи водителей выстроились в очереди за медсправками ГИБДД

С 22 ноября документ подорожает

По всей России в эти дни огромные очереди за медицинскими справками для ГИБДД. Многие автомобилисты, которым вскоре нужно менять права, ринулись делать это заблаговременно, чтобы успеть до 22 ноября. Именно тогда вступят в силу новые требования для допуска к вождению. В обязательном порядке необходимо будет сдать два анализа крови, которые исключат наркоманию и хронический алкоголизм. Причем, стоить это будет на порядок дороже, чем процедуры, которые предусмотрены сейчас.

Ярославль. Областная наркологическая больница. Хвост очереди растянулся на сотню метров от входа. Многие пришли ещё в 6 утра. За 3 часа до открытия. Все ради того, чтобы успеть получить справку для ГИБДД по старым правилам. Ведь осталось всего 2 дня. Говорят, местами в очереди уже даже начали приторговывать, передает "ТВ Центр".

Ярославская наркология обещает принимать всех желающих получить шоферскую справку "до последнего посетителя". Больница увеличила количество врачей и удлинила медикам рабочий день.

Очереди наблюдаются во многих регионах страны. Люди готовы штурмовать наркодиспансеры сутками. И часами стоять на двадцатиградусном морозе, как, например, в Челябинске. Ведь поговорка "время-деньги" здесь обретает совсем иной смысл. С 22 ноября стоимость водительской медсправки в зависимости от региона повысится до 20 раз.

Сейчас при прохождении медкомиссии для получения водительских прав нужен просто осмотр врача-нарколога. И только в том случае, если доктор подозревает, что пациент регулярно "принимает на грудь" или балуется психотропными веществами, он может назначить специальный анализ крови или мочи. С 22 ноября проверка на наркотики и исследование на уровень карбогидрата - дефицитного трансферрина, который является биомаркером хронического алкоголизма, станут обязательными. Последнее называется тест на уровень CDT. Он проводится на высокочувствительном аппарате.

Именно из-за введения двух допобследований стоимость получения справки вырастет многократно. Водители говорят - неподъемно. В наркодиспансерах резкий скачок стоимости медсправки объясняют дороговизной обслуживания самого диагностического оборудования и ценой реагентов к нему. Приказом Минздрава на один только CDT-тест установлена цена в 3600 рублей. Правда, в этом случае не очень понятен разброс стоимости по регионам. Например, в Вологде вместо 330 рублей придется отдавать 2900. В Костроме - 3250 вместо прежних 550. А вот в Воронеже автовладельцам в будущем придется раскошеливаться аж на 6150 рублей. Люди недоумевают: почему борьбу с пьяными водителями переложили на плечи самих участников дорожного движения. И сомневаются в эффективности предпринимаемых мер. Мол, злоупотребляющие до тестирования могут и продержаться какое-то время, а потом снова пуститься во все тяжкие.

Во многих странах Европы водители не проходят наркологов и прочих врачей в обязательном порядке. Добровольно предоставляют все свои диагнозы, если таковые имеются. Но если выявится ложь, то права аннулируются автоматически. Российское МВД намерено в будущем изымать водительские удостоверения без суда и прокуратуры. В ведомстве подготовили ряд законопроектов, которые обяжут медучреждения сообщать в ГИБДД об ухудшениях здоровья автомобилистов, которые могут влиять на безопасность движения. Благодаря этому дорожные полицейские смогут лишать прав автоматически. Авторы предлагают создать единую электронную базу медицинских данных. Что делать с охраняемыми законом персональными данными и возможными утечками, не очень понятно. Это нововведение может вступить в силу уже летом 2022 года.

Нынешние очереди за справками в регионах, вероятнее всего, сохранятся и после 22 ноября, когда нововведение уже вступит в силу. Например, в воронежском наркологическом диспансере сообщили: согласно техническим характеристикам аппарата и правилам проведения лабораторного исследования на наличие биомаркера хронического злоупотребления алкоголя в крови, ресурсная возможность оборудования позволит делать не более 80 анализов в день. Причем, пройти медосвидетельствование по новым требованиям, согласно приказу Минздрава, можно будет лишь в государственных учреждениях. Частников заранее заподозрили в выдаче недостоверных справок.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".