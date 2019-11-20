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Отделение медико-социальной реабилитации для детей открылось в Москве

17:15
  • среда
  • 20 ноября 2019

Там созданы комфортные и безопасные условия для всех пациентов

В московском Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Сухаревой открылось отделение медико-социальной реабилитации для детей и подростков.

В новом отделении созданы комфортные и безопасные условия. В том числе и для пациентов с расстройствами аутистического спектра и выраженными трудностями поведения, такими как агрессия и самоагрессия, с интеллектуальной недостаточностью, осложненной нарушениями поведения и эпилептическими приступами, с острыми и хроническими психотическими состояниями, с выраженным недоразвитием речи, сложностями в освоении навыков самообслуживания, сенсорными и моторными нарушениями.

Здесь будут оказывать помощь детям, которые уже наблюдаются у педиатра и которым требуется дополнительная психиатрическая помощь. Продолжительность курса лечения составляет 45 дней, но при необходимости врачи могут дать повторное направление.

С детьми будут постоянно находиться и работать учителя-дефектологи, психологи, воспитатели, медицинские сестры, владеющие новейшими методиками психолого-педагогической коррекции, которые адресно подбираются для каждого ребенка.

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