Зеленский захотел контроля над границей с Россией

Украинский лидер выдвигает новые требования перед саммитом в Париже

Украина должна установить контроль над всей территорией Донбасса – только тогда в регионе возможны выборы, заявил Владимир Зеленский. По словам президента Украины, он намерен поднять этот вопрос на саммите в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже.

"Возможность проведения выборов уже на территории Украины, а не на оккупированной территории - это основной вопрос", - сказал Зеленский, беседуя с журналистами в Станице Луганской. По словам украинского президента, в Париже он поднимет вопрос о передаче под контроль Киева границы с Россией в Донбассе.

Еще один вопрос, который Зеленский хочет обсудить на встрече "нормандской четверки" - сроки возвращения всех пленных.