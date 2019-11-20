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ФСБ задержала офицера по подозрению в шпионаже в пользу Украины (видео)

17:53
  • среда
  • 20 ноября 2019

Военный собирал секретные сведения

Офицер одной из частей Южного военного округа задержан по подозрению в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, военнослужащий собирал секретные данные по заданию украинской разведки.
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Операцию спецслужбы провели в городе Аксай Ростовской области.  

"Военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России", - говорится в сообщении ведомства. В ФСБ подчеркивают, что утечка собранной информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по статье о госизмене. Следствие уточняет подробности шпионской деятельности военнослужащего.

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