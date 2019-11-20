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В Москве задержали трех вербовщиков ИГ

18:11
  • среда
  • 20 ноября 2019

Они переправляли рекрутов в Сирию

В среду в Подмосковье были задержаны трое членов запрещённой в нашей стране террористической группировки "Исламское государство", которые с 2014-го года занимались вербовкой москвичей и жителей области и переправляли рекрутов в Сирию для участия в бандформированиях, передает "ТВ Центр".

А в Аксае Ростовской области сотрудники спецслужб  взяли под стражу военного, обвиняемого в шпионаже в пользу Украины. Военнослужащий по заданию Киева целенаправленно собирал секретные сведения о Вооруженных силах России, сообщили в ФСБ. Утечка такой информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности нашей страны. Уголовное дело возбуждено по статье "государственная измена".

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