Сидел за изнасилование: генпрокуратура подтвердила данные о прошлом "слуги народа"

Депутат Рады все отрицает

Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование. Это подтвердил генпрокурор Руслан Рябошапка. Он подчеркнул, что проверку проводило не его ведомство, а соответствующие органы.

"Те факты, о которых вы говорили, они подтвердились", - заявил Рябошапка на брифинге, который транслировался в эфире телеканала "Наш". В то же время Рябошапка отметил, что судимость Иванисова была погашена – так что считается, что судимости у него нет.

Ранее появились сообщения о том, что парламентарий от партии "Слуга народа" Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Он провел в исправительной колонии 2 с половиной года. Однако сам депутат эту информацию отрицает, он даже опубликовал в соцсетях фотографию справки об отсутствии судимости.