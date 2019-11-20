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Сидел за изнасилование: генпрокуратура подтвердила данные о прошлом "слуги народа"

18:32
  • среда
  • 20 ноября 2019

Депутат Рады все отрицает

Депутат Верховной рады Украины Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование. Это подтвердил генпрокурор Руслан Рябошапка. Он подчеркнул, что проверку проводило не его ведомство, а соответствующие органы.
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"Те факты, о которых вы говорили, они подтвердились", - заявил Рябошапка на брифинге, который транслировался в эфире телеканала "Наш". В то же время Рябошапка отметил, что судимость Иванисова была погашена – так что считается, что судимости  у него нет.

Ранее появились сообщения о том, что парламентарий от партии "Слуга народа" Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Он провел в исправительной колонии 2 с половиной года. Однако сам депутат эту информацию отрицает, он даже опубликовал в соцсетях фотографию справки об отсутствии судимости.

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