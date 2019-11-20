Рост доходов и санкции: о чем говорил Путин на форуме "Россия зовет!"

Отвечая на вопросы из зала, президент дал оценку актуальным процессам в международной политике

В российской экономике, несмотря на снижение глобальных темпов роста, сохраняется позитивная динамика. Об этом заявил в среду Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Он посвящен развитию деловых связей, привлечению капиталов в нашу страну. Участие в пленарной сессии наряду с зарубежными экспертами приняли члены российского правительства, экономисты, общественные деятели.

Более двух тысяч участников из 80 стран мира. Форум "Россия зовет!" – крупнейшая площадка для диалога бизнеса и власти. Экономика, финансы. Любые вопросы, касающиеся ведения дел в нашей стране, и ответы тех, от кого зависит инвестиционный климат, передает "ТВ Центр".

Традиционный гость форума – Владимир Путин. И не просто гость – спикер. В приветственном слове президент обозначил сегодняшние контуры российской экономики. Инфляция на рекордно низком уровне 3 процента, безработица 4,6.

"В этом году основной индекс московской биржи обновил исторический максимум. Капитализация российского рынка акций превысила 48 триллионов рублей или 45% ВВП. Ну, это больше, чем на развитых рынках или в крупных экономиках. Однако важно, чтобы интерес к финансовым активам трансформировался в инвестиции - в реальные активы. В открытие новых производств и рабочих мест, в освоение перспективных рыночных ниш. Считаю, что одним из ключевых индикаторов экономического развития, безусловно, являются реальные доходы населения - известно, что сегодня заработные платы в России растут в номинальном и в реальном выражении. Однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию - это важнейшее направление работы правительства", - сказал Путин.

Устойчивая экономика всегда зависит от геополитической обстановки, которую сегодня нельзя назвать стабильной. О взаимоотношениях с США в разрезе санкционной политики спросили президента. Владимир Путин отметил: ограничения касаются сотен российских компаний и физических лиц, но проиграли все равно инициаторы запретов.

"По подсчетам самих европейцев, 50 миллиардов они насчитали потерь. У нас гораздо меньше", - сказал Путин. При этом, отметили участники форума, за пять лет санкций доля американских портфельных инвесторов в российскую экономику не уменьшилась, а увеличилась.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко