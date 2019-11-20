ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

22:15
  • среда
  • 20 ноября 2019

Российский лидер поблагодарил патриарха Московского и всея Руси за поддержание межконфесионального мира в стране

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября отмечает день рождения. Ему исполнилось 73 года. Букетом белых роз поздравил предстоятеля Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Встреча глав государства и Русской православной церкви прошла в патриарших палатах Московского Кремля. Владимир Путин поблагодарил патриарха Кирилла за его помощь государству в сохранении мира между людьми, исповедующими разные религии.

И там же, в Кремле, в присутствии предстоятеля Русской православной церкви Владимир Путин встретился патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, который прибыл в Москву по случаю вручения ему премии патриарха Алексия II. Президент подчеркнул, что Россия продолжит курс на защиту интересов христиан на Ближнем Востоке - вместе с Русской православной церковью и представителями других конфессий, проживающих в регионе.     

Главное сегодня
Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения
Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения
Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III во время встречи
Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III во время встречи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.