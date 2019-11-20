Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Российский лидер поблагодарил патриарха Московского и всея Руси за поддержание межконфесионального мира в стране

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 20 ноября отмечает день рождения. Ему исполнилось 73 года. Букетом белых роз поздравил предстоятеля Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Встреча глав государства и Русской православной церкви прошла в патриарших палатах Московского Кремля. Владимир Путин поблагодарил патриарха Кирилла за его помощь государству в сохранении мира между людьми, исповедующими разные религии.

И там же, в Кремле, в присутствии предстоятеля Русской православной церкви Владимир Путин встретился патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, который прибыл в Москву по случаю вручения ему премии патриарха Алексия II. Президент подчеркнул, что Россия продолжит курс на защиту интересов христиан на Ближнем Востоке - вместе с Русской православной церковью и представителями других конфессий, проживающих в регионе.