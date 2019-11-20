Мединский рассказал Путину об итогах Петербургского культурного форума

Мероприятие превзошло все ожидания

Петербургский международный культурный форум, который завершился несколько дней назад, превзошел все ожидания. В среду об этом сообщил на встрече с Владимиром Путиным министр культуры Владимир Мединский, передает "ТВ Центр".

Было подписано более 90 международных договоров - это обмен выставками, музейными экспозициями, гастроли и культурные программы. Форум собрал 15 тысяч участников из 96 стран мира и из всех регионов России. Десятки тысяч студентов посетили фестивальные площадки, приняли участие в мастер-классах. И теперь для будущего такого форума будут подготовлены специальные молодёжные программы.