Дешевле только даром: Молдавия договорилась о скидке на российский газ

Но долги Кишиневу возвращать придется

Молдавская сторона на переговорах с вице-премьером российского правительства Дмитрием Козаком получила приятный сюрприз – значительную скидку на газ. Козак пояснил по окончании встречи, что цена снизилась, в основном, благодаря действующей формуле, в соответствии с которой рассчитывается стоимость поставок.

"Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет 173 доллара за тысячу кубов", заявил российский вице-премьер.

Не забыли на переговорах и о долгах Кишинева за голубое топливо. В действующий тариф, по словам Козака, будут включены некоторые надбавки, которые постепенно покроют молдавскую задолженность.