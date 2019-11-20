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Отказ от завтрака пагубно влияет на способность к обучению

20:03
  • среда
  • 20 ноября 2019

У голодных школьников снижается успеваемость

"Завтрак съешь сам" - подтверждение этой народной мудрости нашли британские ученые. Они выяснили, что отказывающиеся от утреннего приема пищи ученики хуже усваивают материал, чем их регулярно завтракающие сверстники.
Названа опасность завтрака из яиц

В фундаментальное исследование британцев были вовлечены 294 ученика из школ и колледжей западного Йоркшира возрастом от 16 до 18 лет. Около трети из них признались, что завтракают редко или вообще не едят утром. Тех же, кто ни за что не пропустит утренний прием пищи, оказалось чуть больше половины.

"Около полумиллиона британских детей приходят в школу слишком голодными для того, чтобы активно учиться. Наша работа впервые проводит связь между утренним приемом пищи и плохими результатами в школе", - приводит Daily Telegraph слова одного из авторов исследования.

И в самом деле, выяснилось, что игнорирующие завтраки ученики показали на экзаменах более слабые результаты, чем их упитанные одноклассники. Успеваемость недоедавших школьников оценивали примерно на 2 балла ниже (по 9-балльной шкале), чем их сверстников.

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