ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За Дзюбу – горой! Оскорбивших капитана болельщиков не пустят на Евро-2020

20:24
  • среда
  • 20 ноября 2019

За дело взялся РФС

Болельщикам, которые выкрикивали оскорбительные речевки в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы на матче против команды Сан-Марино, не место на трибунах стадиона. Российский футбольный союз сделает все, чтобы установить личности этих скандалистов – а затем добьется запрета на посещения ими матчей российской сборной на Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге, заявил генсек РФС Александр Алаев.
Дзюба осчастливил страдающего от рака ребенка

"Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода - группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий, РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду", - сказал Алаев.

Артем Дзюба – лучший бомбардир сборной России. В отборочном турнире чемпионата Европы он забил девять мячей, напоминает ТАСС.

Читайте также:
Главное сегодня
Игрок сборной России Артём Дзюба
Игрок сборной России Артём Дзюба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.