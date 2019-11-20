За Дзюбу – горой! Оскорбивших капитана болельщиков не пустят на Евро-2020

За дело взялся РФС

Болельщикам, которые выкрикивали оскорбительные речевки в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы на матче против команды Сан-Марино, не место на трибунах стадиона. Российский футбольный союз сделает все, чтобы установить личности этих скандалистов – а затем добьется запрета на посещения ими матчей российской сборной на Евро-2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге, заявил генсек РФС Александр Алаев.

"Вчера на матче сборной все мы стали свидетелями отвратительного эпизода - группа людей позволила себе оскорбления в адрес капитана нашей сборной Артема Дзюбы. Мы не можем оставить такой случай без последствий, РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду", - сказал Алаев.

Артем Дзюба – лучший бомбардир сборной России. В отборочном турнире чемпионата Европы он забил девять мячей, напоминает ТАСС.