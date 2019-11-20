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Прерванная репетиция: на детском Евровидении участнику от России стало плохо

21:06
  • среда
  • 20 ноября 2019

Мальчик под наблюдением врачей

Первую репетицию участника от России Денберела Ооржака в Польше, на сцене Arena Gliwice, пришлось прервать. 13-летнему артисту стало плохо. Как сообщили в  пресс-службе "Академии Игоря Крутого", мальчик сейчас находится под наблюдением врачей и своей бабушки.
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В детском Евровидении участвует российский дуэт Ооржак и Татьяна Меженцева. 20 ноября они в первый раз поднялись на сцену Arena Gliwice польского города Гливице. Юные артисты дважды прорепетировали свой номер на песню A time for us. Однако во время третьего прогона организаторам пришлось прервать репетицию - Денберел почувствовал себя плохо.

Сообщается, что мальчик просто переволновался в ответственный момент. Сейчас он отдыхает, состояние улучшилось. Наставники уверены, что он полностью придет в норму к финалу детского песенного конкурса, который состоится в Польше 24 ноября.

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