Прерванная репетиция: на детском Евровидении участнику от России стало плохо

Мальчик под наблюдением врачей

Первую репетицию участника от России Денберела Ооржака в Польше, на сцене Arena Gliwice, пришлось прервать. 13-летнему артисту стало плохо. Как сообщили в пресс-службе "Академии Игоря Крутого", мальчик сейчас находится под наблюдением врачей и своей бабушки.

В детском Евровидении участвует российский дуэт Ооржак и Татьяна Меженцева. 20 ноября они в первый раз поднялись на сцену Arena Gliwice польского города Гливице. Юные артисты дважды прорепетировали свой номер на песню A time for us. Однако во время третьего прогона организаторам пришлось прервать репетицию - Денберел почувствовал себя плохо.

Сообщается, что мальчик просто переволновался в ответственный момент. Сейчас он отдыхает, состояние улучшилось. Наставники уверены, что он полностью придет в норму к финалу детского песенного конкурса, который состоится в Польше 24 ноября.